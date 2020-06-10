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Бывшая чиновница сбила мальчика и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей 

Lenta.ru и ещё 1 49 минут назад
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Фото: @_SeverPost_
Бывшая сотрудница министерства образования и науки Мурманской области, которая курировала вопрос безопасности детей на дорогах, сбила ехавшего на велосипеде мальчика и потом засудила его семью за оставшиеся на машине царапины, сообщает «Комсомольская правда».
Авария произошла в июле 2018 года в деревне Юркино под Мурманском. Женщина за рулем Volkswagen Tiguan столкнулась с юным велосипедистом, который выехал на нерегулируемый перекресток с грунтовой дороги на асфальтированную. В итоге у автомобиля несколько царапин и сломано зеркало заднего вида, а у мальчика перелом челюсти, выбиты передние зубы, сотрясение мозга, ушибы тела и головы.
Родители ребенка решила не подавать в суд на автолюбительницу и своими силами лечили пострадавшего, зато позже выяснилось, что чиновница захотела получить компенсацию. Суд не принял результаты экспертизы, предоставленные родителями школьника, и встал на сторону истицы, обязав ответчиков выплатить ей 120 тысяч рублей. Семья намерена обжаловать решение.
Сам мальчик за два года почти оправился после происшествия, но остался без зубов. Ему их можно будет вставить только после 25 лет.
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ДТП , Volkswagen , Volkswagen Tiguan , Комсомольская правда
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