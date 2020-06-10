Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью

Семья ребенка, сбитого бывшей сотрудницей Министерства образования и науки Мурманской области Лилией Хоруженко, выплатит ей 120 тысяч рублей. Таково, как сообщает «Комсомольская правда», решение суда.

В июле 2018 года, как сообщал «Рамблер», Хоруженко за рулем автомобиля « Фольксваген Тигуан» ( Volkswagen Tiguan ) в деревне Юркино Мурманской области сбила 12-летнего Генриха Ширшова, который ехал на велосипеде.

Подросток получил перелом ноги и челюсти, сотрясение мозга и лишился нескольких зубов. Некоторое время спустя он был признан виновником ДТП — мальчик выехал на дорогу на велосипеде, будучи младше 14 лет, а также выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог.

В июле 2019 года Хоруженко подала в суд на родителей Ширшова. Она потребовала возместить ущерб от аварии — царапины и сломанное зеркало заднего вида. На днях Октябрьский районный суд Мурманска постановил выплатить бывшей чиновнице 120 тысяч рублей.