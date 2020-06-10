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Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Фото: @_SeverPost_
Семья ребенка, сбитого бывшей сотрудницей Министерства образования и науки Мурманской области Лилией Хоруженко, выплатит ей 120 тысяч рублей. Таково, как сообщает «Комсомольская правда», решение суда.
В июле 2018 года, как сообщал «Рамблер», Хоруженко за рулем автомобиля «Фольксваген Тигуан» (Volkswagen Tiguan) в деревне Юркино Мурманской области сбила 12-летнего Генриха Ширшова, который ехал на велосипеде.
Подросток получил перелом ноги и челюсти, сотрясение мозга и лишился нескольких зубов. Некоторое время спустя он был признан виновником ДТП — мальчик выехал на дорогу на велосипеде, будучи младше 14 лет, а также выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог.
В июле 2019 года Хоруженко подала в суд на родителей Ширшова. Она потребовала возместить ущерб от аварии — царапины и сломанное зеркало заднего вида. На днях Октябрьский районный суд Мурманска постановил выплатить бывшей чиновнице 120 тысяч рублей.
«С этим мы, конечно, не согласны», — заявил отец ребенка Евгений и сообщил о намерении обжаловать решение суда.
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ДТП , Volkswagen , Volkswagen Tiguan
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