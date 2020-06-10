Массовое ДТП в Москве: Mercedes перевернулся на такси 

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В Пресненском районе Москвы днем 10 июня произошла крупная авария. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, на Звенигородском шоссе столкнулись несколько машин.

В результате удара Mercedes перевернулся и оказался на капоте автомобиля такси. На записи, опубликованной каналом, видно, что повреждения получили еще два автомобиля.

По предварительной информации, несколько человек пострадали. Данных о погибших нет.

Как писал «Рамблер», смертельная авария произошла в Москве поздним вечером 8 июня. Автомобиль актера Михаила Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян. Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.