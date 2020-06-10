«Впечатал в стену»: полицейский устроил смертельное ДТП

В Воронеже 24-летний полицейский, выехав на автомобиле на тротуар, сбил троих пешеходов. Один из них — 42-летний мужчина — от полученных травм погиб на месте. Еще двух женщин 42 лет и 71 года госпитализировали в реанимацию. Сообщается, что одной из них оторвало руку. В Следственном комитете устанавливают детали произошедшего.

В Воронеже возбудили дело в отношении 24-летнего полицейского, сбившего трех пешеходов, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, около семи вечера 9 июня сотрудник правоохранительных органов «в свободное от работы время» ехал за рулем личного автомобиля Toyota на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской.

Как видно на кадрах, снятых видеорегистратором одного из очевидцев происшествия, машина полицейского двигалась с очень большой скоростью по левой полосе. Затем, чтобы избежать столкновения с решившей развернуться на перекрестке машиной, водитель попытался выехать на среднюю полосу, однако не справился с управлением — автомобиль вылетел на тротуар.

Выехав на пешеходную зону, полицейский сначала врезался в дерево, после чего легковушку закрутило и занесло на троих человек. «Машина буквально впечатала их в стену супермаркета», — описывали случившееся очевидцы местным СМИ.

Первой жертвой ДТП стал 42-летний мужчина — от полученных травм он скончался на месте. Им оказался местный инженер связи Дмитрий Журавлев . Его друг Роман Романцов выложил на своей странице в соцсети «Вконтакте» пост, где написал, что погибший возвращался домой с работы. По словам Романцова, мужчина был «отличным товарищем, радостным и светлым человеком и классным профессионалом».

Помимо Журавлева, пострадали еще две женщины в возрасте 42 лет и 71 года — их госпитализировали в реанимацию. В СМИ также сообщали, что одной из них оторвало руку. По словам очевидцев, правоохранитель ехал с такой скоростью, что прежде чем сбить людей машина с легкостью перелетела высокий бордюр и газон шириной в несколько метров.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Воронежской области, вероятными причинами произошедшего могли стать техническая неисправность автомобиля и уход от столкновения с другой машиной. Также там заявили, что автомобилист был трезв. Тем не менее, для определения точного результата у полицейского взяли анализ крови.

В то же время основатель и лидер общественного движения «Дорожный контроль» Вадим Серов считает, что главной причиной ДТП стало нарушение правил соблюдения скоростного режима.

«Уйти от ответственности не удастся. В данном случае есть все, чтобы дело пришло к логическому завершению. К сожалению, такие, казалось бы, детские ошибки приводят к роковым последствиям», — отметил он в разговоре с порталом kp.ru.

Сам же задержанный давать показания о случившемся отказался, отметили в региональном управлении Следкома.

Там также рассказали, что в отношении сотрудника МВД возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека». Данное преступление предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы в колонии. Кроме того, если вина мужчины будет доказана, его лишат права заниматься должности в госорганах на срок до трех лет.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются — расследование на личный контроль взял руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит.

Вместе с тем в МВД сообщили, что полицейского, находившегося за рулем иномарки, а также начальника отдела полиции, где служит подозреваемый, временно отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, что 25 мая 2020 года уголовное дело также возбудили в отношении 23-летнего сотрудника МВД, устроившего смертельное ДТП в Бурятии. По версии следствия, работник уголовного розыска отдела МВД по Селенгинскому району на служебном автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль.

Как сообщали в Следственном комитете республики, полицейский находился в машине не один — его пассажиром был 28-летний местный житель, которого в результате столкновения выкинуло из салона через разбившееся боковое стекло. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«По уголовному делу назначены необходимые криминалистические, медицинские, автотехническая и генотипоскопическая экспертизы. Проводится весь комплекс других следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы», — отмечали в СК.

Расследование дела продолжается. По результатам служебной проверки, проведенной МВД, ряд руководителей местного отделения полиции привлекли к строгой дисциплинарной ответственность, одного из них понизили в должности.

В отношении же предполагаемого виновника происшествия завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».