«Не остановили Ефремова»: как усилят надзор за водителями 

Госавтоинспекция должна останавливать на каждом посту автомобили алкозависимых граждан и тех, кого уже наказывали за вождение в нетрезвом состоянии, чтобы предотвратить аварии с участием пьяных водителей, сообщили «Газете.Ru» в Госдуме . Кроме того, депутаты считают, что наказывать севших за руль пьяных граждан нужно конфискацией автомобиля, а не кратковременным лишением водительских прав. «Газета.Ru» — о том, как ДТП с участием Михаила Ефремова может изменить жизнь водителей.

Необходимо вести базу алкозависимых граждан и тех, кого уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде, чтобы впоследствии их останавливали на каждом посту ГИБДД. Такое предложение в разговоре с «Газетой.Ru» выдвинул член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев

Вопрос об ужесточении наказаний за вождение в нетрезвом состоянии вновь стали обсуждать после того, как вечером 8 июня актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем, за рулем которого сидел 57-летний курьер Сергей Захаров . В результате мужчина умер, а экспертиза показала, что актер был пьян.

«Если такие трагедии происходят, значит нынешних законов недостаточно, но не надо ужесточать статью. Необходимо вводить превентивные меры. Все прекрасно знали, что Михаил — алкоголик, он сам этого не скрывал. Почему, если вся страна знала, система не была настроена на то, чтобы останавливать автомобиль актера на каждом углу?» — возмутился депутат Сураев.

Он считает, что Госавтоинспекция должна отслеживать людей, которые могут потенциально сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Если человек в соцсетях это выкладывает и все прекрасно знают, что он выпивает, если он уже попадался нетрезвым за рулем, то можно внести его в базу и постоянно останавливать — проверять. У нас умный город — все можно отследить. Когда человек будет знать, что его обязательно проверят, он не станет садиться в автомобиль пьяным», — подчеркнул чиновник, отметив, что за рубежом такой метод уже применяется и показывает высокие результаты.

Кирилл Янков. С тем, что необходимо предупреждать подобные аварии, а не ужесточать статью за них, согласился в разговоре с «Газетой.Ru» председатель Союза пассажиров России и член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ

«Законодательство у нас и так достаточно жесткое — пьяному водителю, по вине которого кто-то погиб, грозит от 5 до 12 лет реального срока. Это как убийство, причем убийство без смягчающих обстоятельств. Дальше ужесточать довольно бессмысленно — вряд ли водитель, который выпивает и садится за руль, вообще помнит о каких-то сроках», — подчеркнул общественник.

На основании истории, произошедшей с Михаилом Ефремовым, Янков предложил нововведение, которое можно применить на практике уже в ближайшее время — а именно установку разделительных ограждений на Садовом кольце, где и случилось ДТП с участием актера.

«На Садовом кольце давно можно было сделать разделительные ограждения. Это трасса, которая заслуживает этого. Разделительные ограждения редко где внутри Третьего кольца установлены. Если бы на Садовом кольце были разделительные ограждения, на встречку никто бы не выехал. Если авария произойдет в своем ряду, то она будет иметь менее тяжкие последствия, чем выезд на встречную полосу с лобовым столкновением», — пояснил глава Союза пассажиров.

Чтобы предупредить аварии с участием пьяных водителей повсеместно, необходимо установить алкотестеры в автомобилях, владельцы которых уже попадались нетрезвыми за рулем.

«Они должны стоять там в штатном режиме без возможности отключения. То есть, например, если пьяный человек садится за руль, то алкотестер, чувствующий пары спирта, не дает завести машину или, например, в автоматическом режиме сообщает об этом факте в какой-то центр данных. В общем, нужно наращивать некоторые технологические усилия по предотвращению подобных ДТП», — заявил общественник.

Тем не менее у такого нововведения могут быть недочеты, отметил Янков: например, если на соседнем сидении будет находиться пьяный пассажир, то и из-за него автомобиль станет препятствовать езде. Поэтому необходимо учитывать все нюансы при разработке превентивных мер, заключил он.

После ДТП с участием Ефремова член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев рассказал, что фракция «Единая Россия» намерена подготовить совместно с Госавтоинспекцией нововведение, согласно которому у водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, будут конфисковывать автомобиль.

«Важно, чтобы мы вынесли из этого урок. На мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобили… дорогой ли это автомобиль или «задрипанная» «шестерка» в деревне, но, если человек сел за руль пьяным, такой автомобиль должен быть конфискован. Мы будем прорабатывать эти инициативы с Госавтоинспекцией, ждем от них тоже проработанных предложений», — подчеркнул Васильев.

В Союзе пассажиров России возмутились такой инициативой. «А если человек едет не на своем автомобиле? Например, взял напрокат или использует каршеринг. Получается, разная ответственность. Если ты ехал на своем, то теряешь автомобиль, а если не на своем, то ничего не теряешь. Конфискация имущества логична при имущественных преступлениях, когда человек что-то нажил на незаконные доходы», — подчеркнул глава организации Янков.

Активист предлагает внести соответствующую поправку в статью 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». «Для лиц, имеющих водительское удостоверение, за двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством от шести до 24 месяцев», — указано в письме, которое оказалось в распоряжении RT.

По словам Хамзаева, если человек дважды несет ответственность за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, то это свидетельствует о его неразрешенных проблемах со спиртным. В связи с этим каждый раз, когда такой гражданин садится за руль, потенциально опасен для других участников дорожного движения.

Отметим, что, по данным ГУОБДД МВД России, почти каждая десятая авария в 2020 года случается с участием пьяного водителя.

Так, за нынешний год произошло уже 4,5 тыс. «пьяных» ДТП, в которых погибли около тысячи человек и пострадали более 6 200 россиян.

«Если говорить о выявленных госавтоинспекцией лиц, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, то за пять месяцев мы выявили 240 тыс. таких фактов Из них повторно — более 27 тыс. Практически каждое десятое ДТП происходит с участием водителей в состоянии опьянения», — сообщил 9 июня замначальника ведомства, генерал-майор полиции Александр Быков kp.ru.

Кроме того, каждый десятый погибший в ДТП ребенок скончался от полученных травм в аварии с участием нетрезвого водителя, заявил правоохранитель.