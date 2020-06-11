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Легковушка влетела в остановку с людьми в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» и ещё 3 2 часа назад
Катастрофа в Петербурге: Машина влетал в остановку с людьми
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Среди граждан, пострадавших в ДТП, детей нет.
Вечером 10 июня в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина, проезжающая по территории Фрунзенского района, выехала на остановку и сбила трех стоящих на ней человек. Такую информацию предоставляет городское управление МЧС России.
Согласно сообщению ведомства, авария случилась на проспекте Славы в районе дома №45 в 23.24 по московскому времени.
В настоящее время состояние пострадавших в ходе столкновения оценивается медицинскими специалистами. Детей среди них, по данным петербургского МЧС, нет.
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ДТП , МЧС
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