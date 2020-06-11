Ох уж эти новички на дорогах, которые просто раздражают бывалых автомобилистов. А впрочем, кто их не раздражает, разве что они сами. Но мы не об этом, новые данные статистики говорят о том, что в России увеличилось число ДТП по вине водителей-новичков.

Где корень зла? Во-первых, давайте говорить откровенно, что огромное количество предпочитает покупать водительские права. А что, думаете такого не бывает? Всего лишь 30 тысяч рублей и долгожданная пластинка у вас в руках. Сейчас существует экспресс, а так же онлайн-курсы. Это кажется немыслимым, но всё-таки это настоящее, в котором мы живём. Автошколы назвали ситуацию "тревожно", ведь и сами обучающиеся показывают очень плохие результаты, экзамен на водительские права кажется многим непосильной ношей и они всё чаще хотят обойти этот, по их мнению, никому не нужный пункт.

Накануне ситуацией заинтересовался президент РФ и поручил МВД усилить контроль за работой всех автошкол. За 2019 год водительские права получило огромное количество человек, обладателями удостоверений водителей категории В стали свыше миллиона граждан. А вот многие автошколы в 2019 году решили закрыться. Так что касается новичков? С первого раза экзамен в городе сдавали только 30 процентов учащихся, с теорией дела обстоят немного лучше — 38 процентов, а на площадку пришлось 42 процента. Но даже пересдачи не могут повлиять на новичков. Они бьют рекорды и увеличивают аварийность с участием начинающий водителей. Что имеется в виду под словом "начинающий", здесь говорится о тех, кто сидит за рулём не больше двух лет.

Эксперты назвали ситуацию "тревожно". Ранее конечно подобные случаи были, но ситуация с каждым годом ухудшается. Конечно главной причиной является то, что сотрудники ГИБДД Рособрнадзора многое упускают в своей работе. Кажется, что в подобном вопросе нет места для онлайн-платформ. Вся теория по старинке должна изучаться в классе с преподавателем. И ужасает то, что даже в Минпросвещении ничего не видят страшного в онлайн-обучении. Главное, так сказать, чтобы экзамены сдавались, да и всё.

Ещё многие автошколы предлагают экспресс занятия по весьма привлекательной цене, ну чем не заманчивое предложение. Всего пять-десять занятий и вы уже с правами. Но эксперты уверяют, что нужно вернуть и сделать обязательными 56 часов практики для категории В. Может быть уже стоит задуматься о том, чтобы сотрудники ГИБДД были наделены дополнительными полномочиями и имели право контролировать автошколы. Но ведомство посчитало, что ситуация напротив, положительная. Они считают, что проблема не совсем обоснована. Несмотря на это, президент обратился к полиции, попросил контролировать качество подготовки водителей в автошколах.

Да, корень зла заключается в системе обучения. В первую очередь важно осознавать, что это человеческая безопасность. Ладно, если речь идёт о небольшом городе в 100 тысяч проживающих, а если мы говорим об огромных городах, где движение совсем иное, да и водители более агрессивные. Вот тут то и прорисовывается огромная дыра. Важно сделать так, чтобы водительские права не покупались без обучения, ведь это не шутки. Эти услуги давно нужно искоренить. А как вы считаете, в чём причина такой печальной статистики?