Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Томске столкнулись грузовик и два маршрутных автобуса 

ТАСС 3 часа назад
В Томске столкнулись грузовик и два маршрутных автобуса
Фото: РИА Новости
Грузовик-манипулятор столкнулся с двумя маршрутными автобусами на улице Первомайской в Томске. По предварительной информации, пострадали два пассажира одного из автобусов, сообщила ТАСС руководитель центра организации и контроля пассажироперевозок в Томске Ольга Свахина.
"Произошло ДТП на улице Первомайской. Манипулятор выехал на встречную сторону и столкнулся с автобусом (№ 19). По предварительной информации, два пассажира автобуса пострадали, доставлены в БСМП [Больницу скорой медпомощи] и медсанчасть № 2. Четвертый маршрут (автобус № 4) также зацепило", — сказала собеседница агентства.
Видео дня. Парковка в Москве будет бесплатной два дня
ТАСС: последние новости
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре Семья сбитого экс-чиновницей под Мурманском мальчика обжалует решение суда о компенсации Семья сбитого экс-чиновницей под Мурманском мальчика обжалует решение суда о компенсации Ефремов готов сотрудничать со следствием и оказать помощь семье пострадавшего в ДТП Ефремов готов сотрудничать со следствием и оказать помощь семье пострадавшего в ДТП
ДТП , Ольга Свахина , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
«Я не был в машине с ним»: Стебунов о ДТП…
«Я не был в машине с ним»: Стебунов о ДТП…
Топ-4 авто с «неубиваемой» подвеской
Топ-4 авто с «неубиваемой» подвеской
Юрист прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Юрист прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Перестрелка идет в ЖК «Ясный» на Каширском шоссе в Москве
Перестрелка идет в ЖК «Ясный» на Каширском шоссе в Москве
Видео
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение