ДТП с Ефремовым может изменить Садовое кольцо

В ЦОДД задумались о разделении автомобильных потоков на Садовом кольце после ДТП с Ефремовым. Заместитель руководителя учреждения Александр Евсин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что власти давно рассматривают вариант постройки зелёной аллеи посреди этой дороги.

Он отметил, что авария с участием Ефремова — это не первый повод для реконструкции Садового кольца.

«На мой взгляд, в данном случае это капля в море аргументов в пользу того, что должны быть разделены потоки движения на Садовом кольце. Отбойник выглядит совсем по-автомобильному, всё-таки это центр города. А если там был бы организован газон с деревьями, я думаю, это украсило бы и город и сделало бы, безусловно, движение более безопасным».

По словам Евсеева, общественные организации единогласно поддержали необходимость сужения автомобильных потоков на Садовом кольце ради безопасности участников движения.

«В данном случае удивительным образом сошлись мнения буквально всех. У нас есть две противоборствующие группы: так называемые урбанисты и автомобилисты радикальные. И те, и другие говорят «давайте это сделаем». И даже в «Синих ведёрках» рисуют именно газон с деревьями посередине Садового кольца. Я уж не говорю о том, что другие организации типа «Городских проектов» давным-давно это уже просят, и у них более масштабные предложения. Мне кажется, здесь вопрос исключительно общественного запроса».