Как защититься от летящих в лобовое стекло камней?

Во время движения по загородной автотрассе можно запросто получить в лобовое стекло небольшой камешек, вылетевший из-под колес впереди идущего автомобиля. Но даже камешек небольшого размера может натворить бед от небольшого скола на лобовом стекле до огромной трещины. Так или иначе, но оптимальным решением будет последующая замена лобового стекла.

Как же защитить стекло от "бомбардировки" гравием? Давайте разбираться.

Первое, что приходит на ум — это поклейка какой-нибудь защитной пленки, вроде тонировочной. Но тут сразу вырисовывается проблема с автоинспекцией . Ведь при недостаточной прозрачности лобового стекла вам гарантированно выпишут штраф.

На тематических форумах обсуждают специальные дефлекторы, которые размещаются на передней кромке капота. Но такой способ совершенно не работает.

Наиболее эффективным средством защиты может стать соблюдение скоростного режима, который в случае с наличием гравия на дороге будет предложен в более низких пределах.

Еще полезно соблюдать дистанцию. Если дорога вся состоит из гравия, то наиболее безопасно держаться от переднего автомобиля на расстоянии 150-200 метров.

А как вы действуете, чтобы не допустить повреждение лобового стекла вашего авто? Поделитесь ценной информацией в комментариях.