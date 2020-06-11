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Семь человек пострадали в ДТП с автомобилем российской полиции 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Автомобиль российской полиции попал в ДТП
Фото: ТАСС
В Краснодарском крае в ДТП с участием полицейского автомобиля пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Горячий Ключ Сергей Крикунов.
По его словам, произошло столкновение служебной машины с легковым автомобилем. Авария случилась днем 11 июня на трассе М4 «Дон», уточняет издание «Кубань24». По его данным, среди пострадавших есть сотрудники полиции.
Очевидцы сообщают, что после столкновения полицейский ГАЗ лежит на боку, легковая машина полностью разбита.
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