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Столкновение летящего на большой скорости мотоцикла ДПС c такси попало на видео 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Столкновение мотоцикла ДПС c такси попало на видео
Фото: ТАСС
На пересечении Университетского проспекта и Мосфильмовской улицы в Москве мотоцикл сотрудника ГИБДД столкнулся с автомобилем такси. Кадры с моментом аварии в среду, 11 июня, публикует Telegram-канал Life Shot.
На записи с камер наблюдения видно, как полицейский мотоцикл на огромной скорости влетает в автомобиль такси, поворачивающий на светофоре налево. По данным канала, инспектор в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сейчас он находится в сознании.
Как уточняет Telegram-канала «112», инспектор преследовал нарушителя, который ездил по городу с затертыми номерами.
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ДТП , ГИБДД
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