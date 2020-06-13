Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении 

Аргументы Недели и ещё 33 4 часа назад
Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении
Фото: Аргументы Недели
Психологи изучили видеообращение актёра Михаила Ефремова, в котором он просит прощения у семьи погибшего за аварию в нетрезвом состоянии. В ролике артист говорит, что готов помочь вдове материально и попытаться искупить свою вину.
Психотерапевт Евгений Фомин считает, что у Ефремова заметны признаки посттравматического стрессового расстройства. А также выраженное чувство вины и подавленности.
А вот психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров уверен, что актер просто хорошо «сыграл» текст. По его словам, вся речь была сказана без единой запинки, поэтому ему «с трудом» верится в искренность Ефремова. Он отметил, что обратил внимание на его интонацию, придыхания, паузы и повороты головы.
"Если мы возьмем любого из нас, кто говорит о каких-то печальных для себя ситуациях, о которых он сожалеет, которые эмоционально для него значимы, то у него в процессе меняется интонация голоса. Если мы посмотрим, то у Ефремова она вообще не менялась", — пояснил он.
Ранее сообщалось, что семья погибшего в ДТП Захарова оценила видеообращение Ефремова.
Видео дня. Несколько улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада Победы 14 июня
Аргументы Недели: последние новости
В полиции опровергли слухи о том, что Ефремов во время ДТП находился в машине не один В полиции опровергли слухи о том, что Ефремов во время ДТП находился в машине не один Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении На западе Москвы в результате аварии пострадал мотоциклист ДПС На западе Москвы в результате аварии пострадал мотоциклист ДПС
Комментарии
ДТП , Смертельное ДТП , Смерть на дороге , Михаил Ефремов , Евгений Фомин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа документалистов погибла в Белоруссии
Группа документалистов погибла в Белоруссии
Maserati опубликовала новые тизеры MC20
Maserati опубликовала новые тизеры MC20
Возлюбленный Бузовой попал в аварию
Возлюбленный Бузовой попал в аварию
В РПЦ надеются на покаяние актера Ефремова после смертельного ДТП
В РПЦ надеются на покаяние актера Ефремова после смертельного ДТП
В России появится новый штраф
В России появится новый штраф
Видео
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение