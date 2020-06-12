В Москве на Мосфильмовской улице произошло ДТП с участием автомобиля такси и мотоциклом ДПС. На одном из перекрестков таксист поворачивал налево и не заметил ехавшего на большой скорости мотоциклиста, которым оказался сотрудник ДПС. В результате столкновения мотоцикл разлетелся на куски, а полицейский пролетел несколько метров, сделав кульбит. К счастью мотоциклист выжил. Он получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Как выяснилось позже сотрудник ДПС вел погоню за правонарушителем в момент столкновения. Ранее на трассе "Дон" в Краснодарском крае произошло столкновение легкового автомобиля с полицейским автозаком.
Появилось видео ДТП с мото-сотрудником ДПС
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