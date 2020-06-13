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Литвинова просит прекратить травлю Ефремова 

Russianshowbiz.info и ещё 2 7 часов назад
Литвинова просит прекратить травлю Ефремова
Фото: Russianshowbiz.info
Рената Литвинова рассказала, что в свое время не раз становилась объектом травли, и призвала хейтеров оставить в покое Михаила Ефремова.
В Инстаграме Литвинова попросила пользователей соцсетей проявить милосердие по отношению к Ефремову: «С ним тоже случилось горе». Она считает, что смертельное ДТП стало трагедией для всех его участников без исключения.
Сейчас режиссер видит, как актера «травят и добивают». Рената подчеркнула, что и сама знакома с травлей не понаслышке, столкнувшись с ней еще в детстве. Литвинова приходится дочери Ефремова крестной матерью.
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ДТП , Смертельное ДТП , Смерть на дороге , Михаил Ефремов , Рената Литвинова
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