Литвинова просит прекратить травлю Ефремова 

В Инстаграме Литвинова попросила пользователей соцсетей проявить милосердие по отношению к Ефремову: «С ним тоже случилось горе». Она считает, что смертельное ДТП стало трагедией для всех его участников без исключения.

Сейчас режиссер видит, как актера «травят и добивают». Рената подчеркнула, что и сама знакома с травлей не понаслышке, столкнувшись с ней еще в детстве. Литвинова приходится дочери Ефремова крестной матерью.