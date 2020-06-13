Ефремову запрещено пользоваться интернетом: кто выложил его видеообращение? 

Михаил Ефремов спустя четыре дня записал видеообращение к семье погибшего Сергея Захарова . Ролик не был отправлен прямиком родственникам. Вместо этого его разместили в Сети. Самому Михаилу Ефремову запрещено выходить в Интернет. Так, кто же поделился записью?

Поклонники предполагают, что это сделала его дочь Анна-Мария. Она приезжала к отцу в сопровождении своей крестной и во всеуслышание заявляла, что готова поддерживать отца и носить ему передачки, если понадобится.

В своем видеообращении Михаил Ефремов картинно опускает глаза в пол и утверждает, что «Ефремова больше нет», но при этом говорит, что «не знает, как жить дальше».

«Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — заключил актер.

В Сети уже назвали этот ролик — «спектаклем от известного артиста, в котором он исполнил главную роль на отлично».