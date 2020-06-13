Автомобиль под электронным управлением объехал дикое животное, не причинив ему вреда.

Автомобиль, управляемый автопилотом Tesla , в очередной раз зарекомендовал электронного водителя, как обладающего электронным интеллектом. На этот раз машина с автопилотом спасла жизнь дикому кабану.

В Сети появился видеоролик, в котором на дорогу неожиданно выбегает кабан, чтобы пересечь проезжую часть, однако начинает нервничать, заметив двигающийся не него автомобиль. К счастью, беды не случилось. Автопилот Tesla, который управлял данной машиной, вовремя среагировал на препятствие на дороге и увернулся от столкновения с животным, элегантно объехав его.

Ранее в 2019 году уже появлялось видео, когда тот же автопилот на дороге спас жизнь кролику. Технические специалисты признают, что отдельное и недостижимое преимущество автопилота Tesla заключается в наборе камер и датчиков, которые способны увидеть переходящих дорогу людей там, где живой водитель не сможет разглядеть их физически.