Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП под Ростовом-на-Дону пострадали четыре человека 

ТАСС 5 часов назад
В ДТП под Ростовом-на-Дону пострадали четыре человека
Фото: ТАСС
Четыре человека, включая двоих детей, получили травмы в дорожно-транспортном происшествии под Ростовом-на-Дону, сообщили в субботу в пресс-службе управления ГИБДД по Ростовской области.
"В 12:45 мск на 12-м км автодороги Азов — Ростов водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, по предварительным данным, на мокрой дороге не справился с управлением, наехал на металлическое барьерное ограждение, после чего столкнулся с попутным [автомобилем] Hyundai Porter. В результате ДТП пострадали пассажиры Mitsubishi Grandis: девочки 2009, 2005 годов рождения, девушка 2002 года рождения, женщина 1984 года рождения", — говорится в сообщении.
Ранее управление ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону информировало жителей города о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений 13 июня, в том числе ливневых дождях в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20 — 23 м/с.
Видео дня. Несколько улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада Победы 14 июня
ТАСС: последние новости
Михаил Ефремов не будет просить о помощи для смягчения наказания за устроенное им ДТП Михаил Ефремов не будет просить о помощи для смягчения наказания за устроенное им ДТП На западе Москвы автомобиль врезался в столб На западе Москвы автомобиль врезался в столб Семь человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем на Кубани Семь человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем на Кубани
ДТП , Hyundai , Mitsubishi Grandis , Hyundai Porter , Mitsubishi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении
Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении
Все минусы коробки-«автомат»
Все минусы коробки-«автомат»
Сколько мощности автомобиля забирает кондиционер
Сколько мощности автомобиля забирает кондиционер
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог оценил случай Ефремова
«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог оценил случай Ефремова
Видео
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение