В ДТП под Ростовом-на-Дону пострадали четыре человека 

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Четыре человека, включая двоих детей, получили травмы в дорожно-транспортном происшествии под Ростовом-на-Дону, сообщили в субботу в пресс-службе управления ГИБДД по Ростовской области.

"В 12:45 мск на 12-м км автодороги Азов — Ростов водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, по предварительным данным, на мокрой дороге не справился с управлением, наехал на металлическое барьерное ограждение, после чего столкнулся с попутным [автомобилем] Hyundai Porter. В результате ДТП пострадали пассажиры Mitsubishi Grandis: девочки 2009, 2005 годов рождения, девушка 2002 года рождения, женщина 1984 года рождения", — говорится в сообщении.

Ранее управление ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону информировало жителей города о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений 13 июня, в том числе ливневых дождях в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20 — 23 м/с.