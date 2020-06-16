Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков 

ТАСС и ещё 7 4 часа назад
В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков
Фото: РИА Новости
Автомобиль наехал на двух девочек-подростков в Иглинском районе Башкирии, одна из девочек погибла. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.
"Около полудня на улице Ворошилова села Иглино произошел наезд [автомобиля] Renault Logan под управлением 37-летнего местного жителя на двух подростков 15 лет. В результате одна из девочек погибла на месте происшествия", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что водитель пытался сбежать в места ДТП.
Видео дня. На авто «Яндекс.Драйва» можно будет отправиться в Сочи
ТАСС: последние новости
В центре Москвы произошло ДТП с беспилотным автомобилем Мостранспроекта В центре Москвы произошло ДТП с беспилотным автомобилем Мостранспроекта Один человек погиб в аварии с автобусом и легковушкой в Подмосковье Один человек погиб в аварии с автобусом и легковушкой в Подмосковье В Саратовской области погибли два человека в результате ДТП В Саратовской области погибли два человека в результате ДТП
ДТП , Renault Logan , Renault , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Викторина» от гаишника: три беспроигрышных ответа
«Викторина» от гаишника: три беспроигрышных ответа
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении
Психологи охарактеризовали поведение Ефремова на видеообращении
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Крадет ли кондиционер мощность двигателя
Крадет ли кондиционер мощность двигателя
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение