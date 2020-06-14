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В Саратовской области в ДТП погибли два человека 

News.ru и ещё 3 5 часов назад
В Саратовской области в ДТП погибли два человека
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Воскресенье на трассе в Лысогорском районе произошло столкновение двух легковушек. Жертвами ДТП стали два человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Саратовской области.
Авария произошла в 17.50 (16.50 мск) на 692-м километре трассы «Каспий» — «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань. По предварительным данным Ford Focus, которым управляла женщина 1977 года рождения, врезалась в Skoda Octavia, за рулём которой был мужчина 1971 года рождения.
В результате ДТП водитель Skoda и его пассажирка 1986 года рождения от полученных травм скончались на месте, водитель Ford и ее пассажир с травмами доставлены в лечебное учреждение, — сказала собеседница РИА Новости.
По факту аварии ГИБДД организовала проверку. Сейчас уточняются детали произошедшего, добавила представитель пресс-службы.
Как сообщил NEWS.ru, ранее на юго-западе Москвы водитель сбил двух пешеходов.
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ДТП , Ford Focus , Skoda Octavia , Skoda , ГИБДД , Ford , РИА Новости
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