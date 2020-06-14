Скорая насмерть сбила пешехода в Москве 

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Автомобиль скорой помощи в Москве совершил наезд на пешехода. Женщина скончалась на месте происшествия.

Инцидент произошёл в 20:00 мск у дома 21 на Носовихинском шоссе. Скорая сбила пешехода, а затем столкнулась с иномаркой. В настоящий момент движение на этом участке ограничено. Обстоятельства ДТП уточняются.

Сегодня около 20.00 на Носовихинском шоссе у дома 21 карета скорой помощи совершила #наезд на пешехода с последующим столкновением с иномаркой. В результате #ДТП от полученных травм женщина-пешеход скончалась. На месте работают сотрудники #ГИБДД и следственно-оперативной группы. pic.twitter.com/ESX9wpvWDW— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) June 14, 2020 На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

NEWS.ru писал, что на юго-западе Москвы водитель сбил двух пешеходов. ДТП произошло на улице Айвазовского. Никто не погиб.

Ранее на 979-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись три автомобиля. Пострадали 50-летняя женщина и 12-летний ребёнок.