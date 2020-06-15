Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы 

Автомобиль Ferrari стоимостью 30 миллионов рублей врезался в столб в центре столицы. ДТП с элитным спорткаром произошло в районе делового центра «Москва-Сити». Запись момента аварии опубликовал Telegram— канал Life Shot.

По предварительным данным, водитель иномарки во время дрифта не справился с управлением, в результате чего машина на полном ходу пробила строительные заграждения на дороге и влетела в фонарный столб. В аварии никто не пострадал, но люксовый спорткар получил серьезные механические повреждения.