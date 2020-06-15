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Москвич на Ferrari устроил ДТП на глазах у полиции 

Мария Иванова 1 час назад
В столичном районе Москва-Сити водитель на Ferrari врезался в столб перед полицейским автомобилем. Об этом сообщает LIFE SHOT.
На записи, опубликованной каналом, видно, как Ferrari на большой скорости вылетает из-за поворота, сносит дорожные ограждения и врезается в столб.
Все это наблюдали полицейские, проезжавшие мимо. Они остановились и вместе с прохожими отправились на помощь водителю.
В каком состоянии находится водитель, не уточняется. Его автомобиль стоимостью около 30 миллионов рублей получил серьезные повреждения.
По данным LIFE SHOT, на машине в момент аварии не было номеров.
Как писал «Рамблер», ранее смертельное ДТП в Москве устроил актер Михаил Ефремов. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.
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ДТП , Видео , Ferrari , Михаил Ефремов
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