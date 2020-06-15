Москвич на Ferrari устроил ДТП на глазах у полиции 

В столичном районе Москва-Сити водитель на Ferrari врезался в столб перед полицейским автомобилем. Об этом сообщает LIFE SHOT.

На записи, опубликованной каналом, видно, как Ferrari на большой скорости вылетает из-за поворота, сносит дорожные ограждения и врезается в столб.

Все это наблюдали полицейские, проезжавшие мимо. Они остановились и вместе с прохожими отправились на помощь водителю.

В каком состоянии находится водитель, не уточняется. Его автомобиль стоимостью около 30 миллионов рублей получил серьезные повреждения.

По данным LIFE SHOT, на машине в момент аварии не было номеров.

Как писал «Рамблер», ранее смертельное ДТП в Москве устроил актер Михаил Ефремов . Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Актера отправили под домашний арест на два месяца.