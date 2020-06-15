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Спортивная Ferrari разбилась в центре Москвы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Спортивная Ferrari разбилась в центре Москвы
Фото: ТАСС
Спортивная машина Ferrari в ночь на понедельник попала в ДТП в центре Москвы.
«Автомобиль Ferrari наехал на препятствие на Пресненской набережной. Пострадавших нет», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Подробности инцидента в ведомстве прояснить отказались.
Какая именно модель Ferrari участвовала в аварии, также не уточняется.
Отметим, что новые Ferrari в России можно купить от 17-18 млн рублей, подержанные — согласно популярным сайтам о продаже авто — от 4-5 млн рублей за машину выпуска начала 2000-х.
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ДТП , Ferrari , МВД , РИА Новости
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