В Москве в аварию попал беспилотный автомобиль 

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В Москве беспилотный Hyundai Solaris, принадлежащий научному институту Мостранспроект впервые попал в ДТП. В беспилотник въехал Audi A6, водитель которого отвлекся на телефон.

В России беспилотникам разрешат ездить по обычным дорогам без водителя

В результате аварии, произошедшей в Армянском переулке, задняя часть беспилотного автомобиля оказалась повреждена. У «Соляриса» треснул бампер и погнулся багажник. Однако, по словам представителей Мостранспроекта, пока неизвестно пострадала ли беспилотная система. Оценить ущерб, специалисты научного института смогут позднее.

Водитель Audi не пострадал, но в результате столкновения одностороннее движение Армянского переулка оказалось парализовано, и другие водители были вынуждены искать пути объезда. Восстановить движение удалось только после приезда сотрудников ГИБДД

Попавший в аварию беспилотный Hyundai Solaris является автоматизированным комплексом фиксации дорожных нарушений. Автомобиль в беспилотном режиме передвигается вдоль платных парковок и с помощью комплекса фотовидеофиксации регистрирует нарушения правил парковки.