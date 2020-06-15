В Москве в аварию попал беспилотный автомобиль 

В Москве беспилотный Hyundai Solaris, принадлежащий научному институту Мостранспроект впервые попал в ДТП. В беспилотник въехал Audi A6, водитель которого отвлекся на телефон.
В России беспилотникам разрешат ездить по обычным дорогам без водителя
В результате аварии, произошедшей в Армянском переулке, задняя часть беспилотного автомобиля оказалась повреждена. У «Соляриса» треснул бампер и погнулся багажник. Однако, по словам представителей Мостранспроекта, пока неизвестно пострадала ли беспилотная система. Оценить ущерб, специалисты научного института смогут позднее.
Водитель Audi не пострадал, но в результате столкновения одностороннее движение Армянского переулка оказалось парализовано, и другие водители были вынуждены искать пути объезда. Восстановить движение удалось только после приезда сотрудников ГИБДД.
Попавший в аварию беспилотный Hyundai Solaris является автоматизированным комплексом фиксации дорожных нарушений. Автомобиль в беспилотном режиме передвигается вдоль платных парковок и с помощью комплекса фотовидеофиксации регистрирует нарушения правил парковки.
В ноябре прошлого года на западе столицы в ДТП попал беспилотный автомобиль «Яндекса». По словам представителей компании, авария произошла по вине водителя-испытателя, который на время был отстранен от тестирования беспилотников.