В ДТП в Тюменской области погибли три человека 

Столкновение иномарки Chevrolet Lacetti с "Газелью" и большегрузом произошло на 287-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области. Три человека погибли, в том числе водитель иномарки, лишенный прав, сообщает в своей аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" региональное управление ГИБДД

"Три человека погибли сегодня в дорожной аварии на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. В аварии погибли 40-летний житель Тобольска, находившийся за рулем автомобиля Chevrolet, а также двое его пассажиров, их личности устанавливаются", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в понедельник в 16:50 (14:50 мск) на 287-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль Chevrolet Lacetti, двигавшийся из Тобольска, выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с "Газелью", а затем с большегрузом DAF.

От удара иномарку и грузовик отбросило в кювет. "Водитель Chevrolet не имел права на управление транспортом, в 2011 году и в мае 2020-го он задерживался сотрудниками ГИБДД за управление транспортом в состоянии опьянения", — уточняется в сообщении.