Смертельный наезд грузовика на автомобили попал на видео

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Смертельный наезд грузовика на несколько автомобилей в России попал на видео 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Смертельная авария с участием грузовика и нескольких автомобилей произошла на трассе в Челябинской области. Видео с камер наблюдения опубликовал телеканал «360» в Telegram-канале.
В ролике показано движение транспорта по двухполосной дороге с разделительной полосой в виде бетонных ограждений. В какой-то момент в кадр врывается грузовая машина и таранит четыре легковушки. Они фактически сминаются при столкновении с другим, стоящим впереди грузовиком.
По предварительной информации, у совершившей наезд машины отказали тормоза. В результате погибли двое, еще семеро пострадали.
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ДТП , Видео
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