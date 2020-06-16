На Украине обрушился очередной мост 

Все новости на карте

В Ивано-Франковской области в селе Красная обрушился мост через реку Красник, сообщила 16 июня пресс-служба Ивано-Франковской областной администрации.

«По адресу: с. Красная, ул. Шевченко обрушился мост через реку Красник. Общая длина моста — 24 метра, ширина — 11 метров», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что мост рухнул из-за повышения уровня воды в реке — паводок размыл подход к мосту, дорожное покрытие смыло водой, а железобетонные плиты повисли над рекой.

Местные власти обратились в предприятие «Дороги Прикарпатья» с просьбой как можно скорее отремонтировать мост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тернопольской области под грузовиком ЗиЛ рухнул ветхий мост. Водитель не пострадал.

Читайте также: На Украине под грузовиком провалился старый мост