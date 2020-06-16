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На Украине обрушился очередной мост 

ИА Regnum 44 минуты назад
В Ивано-Франковской области в селе Красная обрушился мост через реку Красник, сообщила 16 июня пресс-служба Ивано-Франковской областной администрации.
«По адресу: с. Красная, ул. Шевченко обрушился мост через реку Красник. Общая длина моста — 24 метра, ширина — 11 метров», — сказано в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что мост рухнул из-за повышения уровня воды в реке — паводок размыл подход к мосту, дорожное покрытие смыло водой, а железобетонные плиты повисли над рекой.
Местные власти обратились в предприятие «Дороги Прикарпатья» с просьбой как можно скорее отремонтировать мост.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тернопольской области под грузовиком ЗиЛ рухнул ветхий мост. Водитель не пострадал.
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