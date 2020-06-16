Пьяный таксист сбил на тротуаре российских школьников 

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В башкирском селе Иглино пьяный таксист на автомобиле « Рено Логан» сбил шедших за аттестатами школьников.

Как сообщает «Комсомольская правда» , 15-летние выпускники, влюбленные девушка и юноша шли в школу, когда в них на большой скорости въехал автомобиль. По словам очевидцев, подростки даже не успели отскочить в сторону.

Прибывшие на место врачи скорой помощи 40 минут пытались реанимировать девушку, но тщетно — она погибла на месте. Юноша находится в реанимации.

Водитель задержан, им оказался 37-летний местный житель, работавший в такси. Медосвидетельствование выявило наличие у него в крови 1,732 промилле алкоголя, что практически соответствует бутылке водке.

По словам местных жителей, это уже третья авария на этом месте за последние несколько лет.

«Первый ребенок стал инвалидом, уже четыре года он неходячий, второй выжил, а третий случай — одна умерла, а другой в больнице. Обещание, что поставят знаки и положат лежачего полицейского, уже слушаем постоянно», — говорят сельчане.

Как сообщал «Рамблер», 9 июня в Воронеже 24-летний участковый сбил трех пешеходов на тротуаре. Один из них погиб на месте.