В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов

Кроссовер Volkswagen сбил шестерых пешеходов, в том числе четверых детей, на дороге в Колпинском районе Санкт-Петребурга, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
" [Автомобиль] совершил наезд на пешеходов: двух женщин и четырех девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу. По предварительным данным, состояние женщин оценивается как удовлетворительное, состояние детей оценивается как средней степени тяжести", — говорится в сообщении.