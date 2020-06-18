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В Петербурге машина сбила шестерых пешеходов 

ТАСС и ещё 14 2 часа назад
В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов
Фото: ТАСС
Кроссовер Volkswagen сбил шестерых пешеходов, в том числе четверых детей, на дороге в Колпинском районе Санкт-Петребурга, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
" [Автомобиль] совершил наезд на пешеходов: двух женщин и четырех девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу. По предварительным данным, состояние женщин оценивается как удовлетворительное, состояние детей оценивается как средней степени тяжести", — говорится в сообщении.
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