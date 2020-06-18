В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов

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Видео дня. Электробусы запустили на 28-м маршруте в столице

ТАСС: последние новости

Каждое 11-е ДТП в России в 2019 году стало смертельным

СК в Мордовии проверит службу такси, автомобиль которой попал в ДТП с шестью погибшими

В ДТП в Тюменской области погибли три человека