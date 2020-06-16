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Грузовик опрокинулся на автобус с пассажирами в Сочи 

Газета.Ru 1 час назад
В Сочи грузовик рухнул на автобус с пассажирами
Фото: ТАСС
В Сочи грузовик MAN упал на пассажирский автобус во время движения по трассе, оба водителя и пассажиры госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«В результате ДТП пассажиры автобуса и оба водителя были доставлены в медицинское учреждение. Точное количество участников и пострадавших устанавливается», — заявили в ведомстве.
По данным полиции, водитель грузовика опрокинулся на автобус, который двигался по встречной полосе, во время поворота на Новороссийском шоссе.
На месте работают сотрудники экстренных служб.
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