Водитель придумал способ «обнулить» штрафы

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Водитель из Астрахани придумал необычный способ избежать штрафа — он украл дорожную камеру, которая не раз "ловила" его на нарушениях ПДД. Похититель уже задержан.

Исчезновение комплекса фотовидеофиксации быстро заметили в компании, обслуживающей устройство. Ее представитель сообщил о краже в правоохранительные органы , сообщает Astrakhan.su. Стоимость похищенной камеры оценили в 180 тыс. руб.

В полиции рассказали, что инцидент произошел на участке дороги Астрахань — Камызяк. Водитель внял с опоры линии электропередач радиолокационный измеритель скорости с элементом фотофиксации нарушений ПДД, а также аккумулятор и инфракрасный прожектор.

Вора вскоре нашли — в поисках помогли записи с камеры, которая находилась на опоре ЛЭП. Опознать мужчину помогли местные жители. Им оказался 26-летний водитель "Жигулей".

Мужчина признался в похищении камеры. По факту кражи на него завели уголовное дело.