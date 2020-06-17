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Россиянин похитил дорожную камеру, чтобы не платить штраф 

Авторамблер 2 часа назад
Водитель придумал способ «обнулить» штрафы
Фото: Авторамблер
Водитель из Астрахани придумал необычный способ избежать штрафа — он украл дорожную камеру, которая не раз "ловила" его на нарушениях ПДД. Похититель уже задержан.
Исчезновение комплекса фотовидеофиксации быстро заметили в компании, обслуживающей устройство. Ее представитель сообщил о краже в правоохранительные органы, сообщает Astrakhan.su. Стоимость похищенной камеры оценили в 180 тыс. руб.
В полиции рассказали, что инцидент произошел на участке дороги Астрахань — Камызяк. Водитель внял с опоры линии электропередач радиолокационный измеритель скорости с элементом фотофиксации нарушений ПДД, а также аккумулятор и инфракрасный прожектор.
Вора вскоре нашли — в поисках помогли записи с камеры, которая находилась на опоре ЛЭП. Опознать мужчину помогли местные жители. Им оказался 26-летний водитель "Жигулей".
Мужчина признался в похищении камеры. По факту кражи на него завели уголовное дело.
Ранее на этой неделе в Ижевске задержали мужчину, который украл двери УАЗа. Задержанный снял все пять дверей с внедорожника, припаркованного на ночь в одном из городских дворов. Сумму ущерба оценили в 86 тыс. руб.
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ДТП , УАЗ , МВД
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