Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не готова принять от него компенсацию

Он сказал, что появившаяся на этот счет в СМИ информация не соответствует действительности.

Адвокат отметил, что недавно разговаривал с братом погибшего Валерием Владимировичем, и тот полностью опроверг готовность семьи принимать какие-либо компенсации.

При этом он не исключил возможности различных переговоров и предложил организовать встречу, которая исключит дальнейшее искажение информации.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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