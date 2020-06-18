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Шесть человек погибли в ДТП и пожаре под Саранском

Артём Кульша
иещё 9
1 час назад
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Шесть человек погибли в результате ДТП и последовавшего пожара под Саранском. Об этом в пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по республике Мордовия сообщили ТАСС.
Лоб в лоб: страшное ДТП в Саранске
Фото: 13.mchs.gov.ru13.mchs.gov.ru
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Ленина в поселке Николаевка городского округа Саранск в 2:00 по местному времени — лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля «Лада Гранта» (Lada Granta). После этого обе машины загорелись.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов на месте устанавливают все обстоятельства аварии. Также на месте работают сотрудники экстренных служб.
Согласно предварительной информации, в результате ДТП погибли шесть человек.
В пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Мордовии сообщили «Интерфаксу», что дорожно-транспортное происшествие произошло в 2:06, а помимо погибших, есть пострадавшие.
Собеседник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что общая площадь возникшего в результате ДТП возгорания составила около четырех квадратных метров.
Комментарии9
ДТП,Lada Granta,Lada,МЧС,МВД,РИА Новости,Интерфакс,ИТАР-ТАСС
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