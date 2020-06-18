Лоб в лоб: страшное ДТП в Саранске

Шесть человек погибли в результате ДТП и последовавшего пожара под Саранском. Об этом в пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по республике Мордовия сообщили ТАСС.

Фото: 13.mchs.gov.ru 13.mchs.gov.ru

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Ленина в поселке Николаевка городского округа Саранск в 2:00 по местному времени — лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля « Лада Гранта » (Lada Granta). После этого обе машины загорелись.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов на месте устанавливают все обстоятельства аварии. Также на месте работают сотрудники экстренных служб.

Согласно предварительной информации, в результате ДТП погибли шесть человек.

В пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций ( МЧС ) России по Мордовии сообщили «Интерфаксу», что дорожно-транспортное происшествие произошло в 2:06, а помимо погибших, есть пострадавшие.