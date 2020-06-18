Лоб в лоб: страшное ДТП в Саранске

Авария произошла в районе дома № 148 по улице Ленина. Есть и погибшие, и пострадавшие, приводит данные своего источника «Интерфакс-Поволжье». На месте работают спасатели и полиция. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Челябинской области. Там грузовик на скорости протаранил четыре легковые машины и врезался в фургон. Авария произошла на сужении трассы М5 в районе моста через реку Сильгу.