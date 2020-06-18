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Шесть человек погибли в загоревшихся авто в Саранске

News.ruиещё 2
47 минут назад
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Шесть человек стали жертвами ДТП в посёлке Николаевка городского округа Саранск. Две машины «Лада Гранта» столкнулись лоб в лоб на трассе, после чего загорелись.
Лоб в лоб: страшное ДТП в Саранске
Фото: 13.mchs.gov.ru13.mchs.gov.ru
Авария произошла в районе дома № 148 по улице Ленина. Есть и погибшие, и пострадавшие, приводит данные своего источника «Интерфакс-Поволжье». На месте работают спасатели и полиция. Выясняются обстоятельства происшествия.
Республиканское МЧС в связи с этим просит водителей соблюдать ПДД и напоминает, что от этого зависят жизнь и здоровье людей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что два человека погибли и шестеро пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Челябинской области. Там грузовик на скорости протаранил четыре легковые машины и врезался в фургон. Авария произошла на сужении трассы М5 в районе моста через реку Сильгу.
Комментарии3
ДТП,Lada Granta,Lada,МЧС,Интерфакс
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