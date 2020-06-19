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В российском озере нашли автомобиль с мертвой семейной парой 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В озере в РФ нашли автомобиль с мертвой семейной парой
Фото: группа «Подслушано в Ремонтнеском районе и области» во «ВКонтакте»
Автомобиль с мертвой семейной парой нашли в озере около станицы Обливской Ростовской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как стало известно, из воды достали автомобиль ВАЗ-2112. В машине были обнаружены тела мужчины и женщины, которые совместно проживали в станице.
Следов насильственной смерти на телах обнаружено не было. Предполагается, что водитель не справился с управлением на дороге и съехал в озеро. После этого автомобиль стал быстро тонуть, а погибшие не успели из него выбраться.
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