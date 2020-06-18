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Внук бывшего хабаровского губернатора устроил пьяное ДТП в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Внук экс-губернатора устроил пьяное ДТП в Москве
Фото: ТНТ
Пьяный водитель, ранее лишенный прав, врезался на Porsche в две машины в Москве, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, за рулем Porsche был внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев.
«В 16.40 на улице 1905 года водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Транспортные средства получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе МВД.
Освидетельствование выявило у предполагаемого виновника аварии алкогольное опьянение. При этом, как отметили в пресс-службе, ранее он был лишен прав.
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 годы, впоследствии был полпредом президента в ДФО, сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у Роснефти, где занимал должность вице-президента.
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Комментарии
ДТП , Porsche Panamera , Porsche , Виктор Ишаев , Игорь Ишаев , МВД , Роснефть
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