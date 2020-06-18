Внук экс-губернатора устроил пьяное ДТП в Москве

Пьяный водитель, ранее лишенный прав, врезался на Porsche в две машины в Москве, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, за рулем Porsche был внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев

«В 16.40 на улице 1905 года водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Транспортные средства получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе МВД.

Освидетельствование выявило у предполагаемого виновника аварии алкогольное опьянение. При этом, как отметили в пресс-службе, ранее он был лишен прав.