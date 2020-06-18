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Россиянка на грузовике передавила стадо овец 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка на грузовике передавила стадо овец
Фото: УГИБДД по РМ
В селе Тарханы (Мордовия) местная жительница за рулем грузовика протаранила стадо из двенадцати овец, десять из которых погибли. Об этом сообщается на сайте газеты «Столица С».
По информации издания, авария произошла в шесть утра на улице Центральная. 34-летняя местная жительница за рулем JMC-23210A не заметила стадо домашних овец, которых перегоняли через дорогу, и врезалась в него. Грузовик женщины получил повреждения, сама она не пострадала.
Ранее возле села Тарасовка в Пушкинском районе Московской области сбили крокодила. Обнаружившая животное женщина рассказала, что крокодил выполз на Ярославское шоссе, после чего на него наехала машина. Предположительно, животное сбежало из цирка-шапито, который ранее находился в этом районе.
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