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Пьяная россиянка пыталась скрыться от полиции и приехала в ГИБДД 

Авторамблер 2 часа назад
Маршрут построен: пьяная леди приехала в ГИБДД
Фото: Авторамблер
Во время облавы на пьяных водителей в городе Артемовск гаишники попросили женщину остановиться, однако она не послушалась и попыталась скрыться. Исход завершившейся комично погони решил неверный поворот.
Водительница 1973 года рождения за рулем Honda Capa проигнорировала требование инспектора об остановке и продолжила движение, сообщает издание "Егоршинские Вести". Гаишники поехали вслед за ней.
В попытке оторваться от погони, женщина свернула на ул. Разведчиков и оказалась у здания ГИБДД, где ее и удалось задержать.
В пресс-службе МВД по Артемовскому району рассказали, что женщина оказалась не местной: она приехала в гости из Екатеринбурга и потому не знала, куда поворачивать.
В крови нарушительницы обнаружили алкоголь. Женщина сказала, что не пыталась скрыться, а просто не заметила сотрудника ГИБДД.
На прошлой неделе в Совете Федерации предложили ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии и пожизненно отбирать права у водителей, неоднократно пойманных на пьяной езде.
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Комментарии
ДТП , Honda Capa , Honda , Совет Федерации , ГИБДД , МВД
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