Маршрут построен: пьяная леди приехала в ГИБДД

Во время облавы на пьяных водителей в городе Артемовск гаишники попросили женщину остановиться, однако она не послушалась и попыталась скрыться. Исход завершившейся комично погони решил неверный поворот.

Водительница 1973 года рождения за рулем Honda Capa проигнорировала требование инспектора об остановке и продолжила движение, сообщает издание "Егоршинские Вести". Гаишники поехали вслед за ней.

В попытке оторваться от погони, женщина свернула на ул. Разведчиков и оказалась у здания ГИБДД, где ее и удалось задержать.

В пресс-службе МВД по Артемовскому району рассказали, что женщина оказалась не местной: она приехала в гости из Екатеринбурга и потому не знала, куда поворачивать.

В крови нарушительницы обнаружили алкоголь. Женщина сказала, что не пыталась скрыться, а просто не заметила сотрудника ГИБДД.