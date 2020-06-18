Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился 

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Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь , который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо». Ей якобы надо было срочно помочь, поэтому Ишаев сел за руль без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

«Я не так часто сажусь за руль, ездят друзья, братья. Никто не мог меня подвезти, а девочке стало плохо. Надо было срочно помочь», — сказал Ишаев.

Он уточнил, что якобы садился за руль автомобиля трезвый, а выпил уже после ДТП, испытав стресс.

Ранее сообщалось, что 26-летнего Игоря Ишаева госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. По словам родственницы, повреждения у него незначительные.