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В США из-за гибели пешеходов хотят запретить внедорожники 

Car.ru 3 часа назад
Почему в США хотят запретить внедорожники
Фото: Car.ru
Страховой институт дорожной безопасности США провел исследование и выяснил, что причиной гибели пешеходов на дороге часто являются внедорожники и кроссоверы.
Как отмечают авторы отчета, во время столкновения пешехода с внедорожником или кроссовером удар приходится на верхнюю часть тела человека, которая хуже, чем ноги, может рассеять энергию удара. Паркетники обладают значительно большим весом, а значит энергия при столкновении намного выше.
Представленные выводы были сделаны на основе исследований 79 наездов на пешеходов в городах штата Мичиган за текущий год. Специалисты признают, что для более обоснованных выводов необходимо делать выборку шире.
Нельзя исключать, что это станет причиной для введения дополнительных ограничительных мер к водителям внедорожников и кроссоверов. Одним из инициаторов подобных нововведений могут стать страховые компании и такой закон принесет им дополнительную прибыль, так как количество внедорожных автомобилей на дорогах Соединённых Штатов за последние 10 лет выросло в три раза.
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ДТП , Бортжурнал
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