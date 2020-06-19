Почему в США хотят запретить внедорожники

Страховой институт дорожной безопасности США провел исследование и выяснил, что причиной гибели пешеходов на дороге часто являются внедорожники и кроссоверы.

Как отмечают авторы отчета, во время столкновения пешехода с внедорожником или кроссовером удар приходится на верхнюю часть тела человека, которая хуже, чем ноги, может рассеять энергию удара. Паркетники обладают значительно большим весом, а значит энергия при столкновении намного выше.

Представленные выводы были сделаны на основе исследований 79 наездов на пешеходов в городах штата Мичиган за текущий год. Специалисты признают, что для более обоснованных выводов необходимо делать выборку шире.

Нельзя исключать, что это станет причиной для введения дополнительных ограничительных мер к водителям внедорожников и кроссоверов. Одним из инициаторов подобных нововведений могут стать страховые компании и такой закон принесет им дополнительную прибыль, так как количество внедорожных автомобилей на дорогах Соединённых Штатов за последние 10 лет выросло в три раза.