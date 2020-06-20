Адвокат Ефремова рассказал о пережитой по вине пьяного водителя трагедии 

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал о гибели родных по вине пьяного водителя.

"В 87-м году в один день по вине пьяного водителя за рулем "Камаза" погибла вся моя семья", — признался юрист в интервью Starhit.

По его словам, ему было 15 лет, когда погибли его отец, мать и два брата. Однако родственники семьи, узнав, что у водителя есть двое несовершеннолетних детей, пошли навстречу и сделали все, чтобы виновника аварии не посадили.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada . За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.