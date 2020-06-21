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В ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
В ДТП с маршруткой в Петербурге погиб человек
Фото: РИА Новости
В результате столкновения трёх легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге погиб один человек, шестеро пострадали.
«Произошло столкновение четырёх автомобилей (трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ). Госпитализируются шесть человек: пятеро в состоянии средней степени тяжести (из автобуса), один в тяжёлом состоянии (из легкового автомобиля). Погиб один человек, водитель легкового автомобиля», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы городского ГУ МЧС.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области.
Видео дня. Новые автобусы вышли на маршруты Подмосковье
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ДТП , МЧС , ИТАР-ТАСС
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