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Автопилот Tesla заподозрили в очередной аварии 

Motor.ru 1 час назад
Автопилот Tesla заподозрили в очередной аварии
Фото: Motor.ru
Электромобиль Tesla Model 3 на одном из шоссе в китайской провинции Цзянси самопроизвольно разогнался до 127 километров в час, угодил в аварию и загорелся.
Как сообщает издание Gizmochina, автопилот Tesla заподозрили в очередной аварии: чёрный электрокар Model 3 в китайской провинции Цзянси в ходе движения по автомагистрали неожиданно начал самопроизвольно набирать скорость. Все попытки водителя остановиться ни к чему не привели — по его словам, электромобиль не реагировал на нажатие педали тормоза. Набрав 127 километров в час, Tesla Model 3 врезалась в неназванное препятствие, сильно повредив переднюю часть, и вдобавок загорелась.
В результате пожара во фронтальной части электромобиль полностью выгорел. О состоянии водителя ничего не сообщается. В Tesla заявили, что оказывают китайским правоохранительным органам всеобъемлющее содействие в расследовании дорожно-транспортного происшествия. В частности, производитель изучит все сохранившиеся данные со сгоревшего электромобиля, чтобы определить причины аварии. Предположительно, сбой был вызван неисправностью в работе системы автопилота.
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ДТП , Tesla , Tesla Model 3
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