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«Езжай, клоун!»: следователи заинтересовались сообщениями СМИ о мужчине, посадившем за руль ребенка 

ТК «Звезда» и ещё 1 2 часа назад
Организовано проведение доследственной проверки по фактам о возможном вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.
Следователи начали доследственную проверку материалов в СМИ и социальных сетях по факту управления автомобилем несовершеннолетним.
«Организовано проведение доследственной проверки по озвученным в СМИ фактам о возможном вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни», — сообщается на сайте ГУ СК РФ по городу Москве.
На кадрах видно, что мужчина посадил за руль автомобиля мальчика, который осуществлял движение по проспекту Маршала Жукова в городе Москве. В момент съемки на дороге образовалась пробка, движение плотное и оживленное, возможно, это «час пик». Кадры были сняты пассажиром из другой машины. Через некоторое время мужчина-пассажир из автомобиля с водителем-подростком выкрикивает мужчине, осуществляющим съемку «Езжай, клоун!».
Следователи проверяют все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ДТП , Видео
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