Нетрезвый россиянин воткнул ручку в голову гаишника 

Житель Томска, попавшийся на пьяной езде, при составлении протокола воткнул ручку в затылок инспектора ГИБДД.

Томича лишили прав на полтора года в минувшем сентябре — тогда 34-летний водитель так же был остановлен инспектором в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Vtomske.ru со ссылкой на региональный СК. Однако в апреле 2020 года он вновь сел за руль — и снова попался гаишникам.

Нарушителя доставили в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району, чтобы составить протокол. Там обвиняемых схватил со стола ручку и воткнул ее в голову сотрудника ГИБДД.

На томича завели сразу два уголовных дела. Первое — за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, второе — за применение насилия в отношении представителя власти.

Россиянин полностью признал свою вину и был отпущен под подписку о невыезде.