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Нетрезвый россиянин воткнул ручку в голову гаишника 

Авторамблер и ещё 2 5 часов назад
Нетрезвый россиянин воткнул ручку в голову гаишника
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Житель Томска, попавшийся на пьяной езде, при составлении протокола воткнул ручку в затылок инспектора ГИБДД.
Томича лишили прав на полтора года в минувшем сентябре — тогда 34-летний водитель так же был остановлен инспектором в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Vtomske.ru со ссылкой на региональный СК. Однако в апреле 2020 года он вновь сел за руль — и снова попался гаишникам.
Нарушителя доставили в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району, чтобы составить протокол. Там обвиняемых схватил со стола ручку и воткнул ее в голову сотрудника ГИБДД.
На томича завели сразу два уголовных дела. Первое — за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, второе — за применение насилия в отношении представителя власти.
Россиянин полностью признал свою вину и был отпущен под подписку о невыезде.
В начале июня в Совете Федерации предложили ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии. По мнению сенатора Сергея Леонова, у водителей, неоднократно пойманных пьяными за рулем, следует пожизненно отбирать права.
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ДТП , Совет Федерации , ГИБДД
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