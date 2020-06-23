В Кемерово скорая помощь перевернулась при ДТП 

Автомобиль скорой помощи и Toyota Camry столкнулись на пересечении улиц Островского и Весенней в Кемерово, скорая перевернулась, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 00.30 (20.30 мск) на пересечении улиц Н. Островского и Весенней в Кемерове. На место аварии выезжали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово. Предварительно установлено, что 26-летний водитель Toyota Camry, двигаясь по улице Весенней, нарушил требование дорожного знака "Уступите дорогу" и не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, двигавшемуся по улице Н. Островского. В результате столкновения "ГАЗель" скорой помощи опрокинулась. Травмы …в аварии получили четыре человека: водитель автомобиля скорой помощи и три пассажира", — уточняет полицейский главк.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водитель иномарки направлен на медосвидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

В свою очередь в пресс-службе регионального центра медицины катастроф РИА Новости пояснили, что среди пострадавших два фельдшера, водитель скорой помощи и сопровождающая транспортируемого больного.