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В Кемерово скорая помощь перевернулась при ДТП 

РИА Новости и ещё 12 4 часа назад
В Кемерово скорая помощь перевернулась при ДТП
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Автомобиль скорой помощи и Toyota Camry столкнулись на пересечении улиц Островского и Весенней в Кемерово, скорая перевернулась, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 00.30 (20.30 мск) на пересечении улиц Н. Островского и Весенней в Кемерове. На место аварии выезжали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово. Предварительно установлено, что 26-летний водитель Toyota Camry, двигаясь по улице Весенней, нарушил требование дорожного знака "Уступите дорогу" и не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, двигавшемуся по улице Н. Островского. В результате столкновения "ГАЗель" скорой помощи опрокинулась. Травмы …в аварии получили четыре человека: водитель автомобиля скорой помощи и три пассажира", — уточняет полицейский главк.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водитель иномарки направлен на медосвидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.
В свою очередь в пресс-службе регионального центра медицины катастроф РИА Новости пояснили, что среди пострадавших два фельдшера, водитель скорой помощи и сопровождающая транспортируемого больного.
"Оба фельдшера госпитализированы в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи, их состояние средней степени (тяжести — ред.). Водитель и сопровождавшая больного отправлены на амбулаторное лечение. Сам больной в данном ДТП не пострадал и также был госпитализирован в стационар", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.
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ДТП , Toyota , Toyota Camry , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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