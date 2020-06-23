Как угробить автомобиль за 10 секунд?

В Сети автомобилисты поделились историей о водителе, который практически сразу после выезда из дилерского центра перевернул на дороге новый Volksvagen Polo. На машину мужчина зарабатывал усердно и долго, только вот поездить на нем не успел.

Водитель был рад, когда настал отвественный момент, ключи были переданы новому владельцу, а все бумаги оказались подписаны. На поиски желанной покупки мужчина портатил, как рассказал он сам, много времени.

Произошел нелепый инцидент в Индии, а позже выяснилось, что водительские права владелец купил вместе с авто. Но, как оказалось, от ДТП коррупция не спасает.

В Сети отметили, что мужчине на самом деле очень повезло, ведь он не успел выехать на дорогу и не пострадал. Только вот новый автомобиль теперь потребует ремонта или попросту отправится на свалку.