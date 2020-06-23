Мост обрушился под грузовиком

Конструкция моста, перекинутого через ущелье в 50 км от границы с Китаем, оказалась слишком слабой для тяжеловоза, груженного экскаватором.

По данным The Times of India, грузовик вез гусеничный экскаватор на место стройки новой дороги на индо-китайской границе. Сообщается, что водителя тяжеловоза предупреждали о том, что хрупкий мост может не выдержать веса, и предлагали поискать пути объезда. Outlook India сообщает, что построенный в 2009 году мост был рассчитан на 18 тонн, а вес ТС составлял 26 тонн.

Индийский дальнобойщик все же решил рискнуть, но риск не оправдался — не доехав буквально несколько метров до конца моста, грузовик рухнул в ущелье.

В результате падения водитель грузовика и оператор экскаватора получили травмы различной степени тяжести. Полтора десятка окрестных деревень остались без транспортного сообщения на две недели, которые уйдут на строительство нового моста.