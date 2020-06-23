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Жуткое обрушение моста под грузовиком в Индии попало на видео 

Авторамблер 3 часа назад
Мост обрушился под грузовиком
Фото: Авторамблер
Конструкция моста, перекинутого через ущелье в 50 км от границы с Китаем, оказалась слишком слабой для тяжеловоза, груженного экскаватором.
По данным The Times of India, грузовик вез гусеничный экскаватор на место стройки новой дороги на индо-китайской границе. Сообщается, что водителя тяжеловоза предупреждали о том, что хрупкий мост может не выдержать веса, и предлагали поискать пути объезда. Outlook India сообщает, что построенный в 2009 году мост был рассчитан на 18 тонн, а вес ТС составлял 26 тонн.
Индийский дальнобойщик все же решил рискнуть, но риск не оправдался — не доехав буквально несколько метров до конца моста, грузовик рухнул в ущелье.
В результате падения водитель грузовика и оператор экскаватора получили травмы различной степени тяжести. Полтора десятка окрестных деревень остались без транспортного сообщения на две недели, которые уйдут на строительство нового моста.
Ранее "Авторамблер" писал об аналогичной аварии, произошедшей в России. Водитель грузовика "Урал" на Ямале так же проигнорировал предостережения и обрушил мост, опоры которого были ослаблены паводками.
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ДТП , Авторамблер
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