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В Новой Москве легковая машина врезалась в остановку 

ТАСС и ещё 2 4 часа назад
В Новой Москве легковушка врезалась в остановку
Фото: РИА Новости
Легковой автомобиль врезался в остановку в поселке Батыбино в Новой Москве и перевернулся. Как сообщили ТАСС во вторник в управлении столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель погиб.
"В 17:30 мск на Бетонном кольце (трасса А-107) в районе поселка Батыбино водитель автомобиля "Лада" совершил наезд на бетонное основание остановочного павильона, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия водитель "Лады" скончался", — сказали в управлении.
В ГИБДД отметили, что, кроме водителя, больше никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
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ДТП , Lada , ГИБДД
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